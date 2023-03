Foi uma jornada desastrosa para a arbitragem, com clara influência nos resultados e, consequentemente, na posição das equipas na tabela classificativa. Campos inclinados, cartões que mudaram de cor, amnistia para castigos máximos. Um fartote, um festival de miopia. Devia ser criado um fundo de indemnização do adepto, para devolver o preço do bilhete, com juros, e quem paga a Sport TV ter direito a três meses grátis, no mínimo. Mas o maior enigma da jornada 22 está no videoárbitro. Um caso de polícia, seguramente. Afinal, onde raio se meteu o VAR? Estaria no bar?









Desenganem-se os que viram a luz da verdade desportiva nos homens sentados à frente de não sei quantos monitores na cidade do futebol. Ficou uma vez mais demonstrado que há sempre forma de desvirtuar o contexto, seja por ação ou omissão do videoárbitro, seja por incompetência, inaptidão, medo ou outra coisa qualquer de quem está dentro das quatro linhas.

Podem inventar o que quiserem, fazer um ‘upgrade’ ao VAR, criar um tribunal de júri para analisar lance a lance ou duplicar o número de câmaras nos estádios: enquanto os árbitros forem parte do problema não haverá solução para situações como aquelas que se viveram na última jornada. Não sei do que precisam, mas ajudem-nos. A missão não será fácil, mas não é impossível.