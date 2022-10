As manobras nucleares realizadas pelas tropas russas acontecem num momento particularmente tenso do conflito ucraniano e a supervisão dos exercícios por parte de Vladimir Putin carrega um significativo valor simbólico e uma inequívoca ameaça prática. A simulação de um ataque nuclear massivo é o primeiro exercício do género realizado por Moscovo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e acontece uma semana após as forças da NATO terem feito idênticas movimentações táticas.Putin treina, assim, a ofensiva numa altura em que manda mercenários às suas ordens jogar à defesa. A construção da ‘linha Wagner’, uma infame rede de trincheiras e minas, espalhada por mais de 200 quilómetros de fronteira, destina-se a travar a previsível ofensiva ucraniana em território que Moscovo diz ser seu e que Kiev reclama. Ainda que poucos analistas acreditem que um conflito nuclear possa eclodir aqui, a questão que se coloca agora é a da definição de território.