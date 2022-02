Até onde vai Putin?

Quando Vladimir Putin chegou ao poder em 1999 poucos acreditavam que o antigo operacional do KGB duraria muito tempo no Kremlin. Só que Putin surpreendeu até os mais conceituados especialistas e continua, até hoje, a cumprir uma rigorosa agenda.

Subjugar a Ucrânia ao seu elã imperialista é a mais recente iniciativa, mas dificilmente será a última. Para ele, a desagregação da União Soviética foi a grande catástrofe geopolítica e a reunificação – ainda que parcial – é uma obsessão. Reverteu, à força de balas, a independência da Chechénia em 2000 e oito anos depois invadiu a Geórgia.

Mantém forças de “paz” na região fantoche da Transnístria e, em 2014, anexou a Crimeia, subtraída aos ucranianos. Agora, para o cerco a Kiev, deslocou 80% do poderio militar russo para a região. Demasiado, mesmo para um país da imensidão da Ucrânia. Parece evidente que Putin não pretende apenas criar zonas-tampão junto a países NATO. A Rússia precisa de ligar a Bielorrússia ao Báltico na região do enclave de Kaliningrado, controlado por Moscovo. Esse corredor estratégico para Putin só pode ser feito atravessando “territórios NATO” da Lituânia ou da Polónia. Essa linha vermelha pode não ser transposta agora por Putin. Mas o Presidente russo também já demonstrou que não tem urgência e que o seu plano é a longo prazo. E perigoso.





Ver comentários