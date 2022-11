Casos como os que aqui são relatados, sobre a distribuição de avenças na Câmara de Odivelas à família Gonçalves, do PSD, estão a dar um forte rombo na democracia.Não são casos pontuais mas um verdadeiro ‘sistema’. PS e PSD instalaram-se nas câmaras e juntas de freguesia e fizeram delas um meio de vida para milhares de militantes e familiares.O clã Gonçalves é equiparável ao clã Couto, nos casos conhecidos por Teia e Éter. Multiplicam-se como coelhos. A conjugação deste tipo de ‘contratações’ com as que levaram um jovem de 21 anos, oriundo da JS, sem experiência, a um emprego no ministério de Mariana Vieira da Silva, é o fermento da desigualdade, do nepotismo e do clientelismo.Não foi para isso que se fez o 25 de Abril. E não denunciar estas vergonhas transforma-nos em cúmplices da degradação democrática que promovem.Os que enchem os pulmões a gritar – e muito bem – para os perigos da extrema-direita deviam ter igual músculo para olhar para os seus próprios partidos a exigir uma rutura ética.