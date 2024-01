O Mundo está focado, há três meses, numa nova frente de guerra – do Estado de Israel contra o adiado Estado da Palestina – e passou a olhar, quase indiferente, a ‘banalidade do mal’, conceito querido a Hannah Arendt, que continua a matar na Europa. O impasse da guerra e a hipótese do alargamento do conflito no Médio Oriente a uma perigosa escala regional poderiam justificar a trivialidade com que hoje olhamos a nova ofensiva russa na Ucrânia. O ataque russo com centenas de mísseis, que os EUA dizem ser fornecidos pela ditadura da Coreia do Norte, deveria merecer outra atenção do Ocidente. E, já agora, também dos ucranianos. Hoje, a Ucrânia divide-se claramente entre uma parte que combate a Rússia e outra onde a guerra só chegou indiretamente. O que separa as duas partes não é apenas um estado de espírito. É, sobretudo, falta de soldados. A desproporção de efetivos em relação às forças de Moscovo é, agora, particularmente sentida. A redução da idade de mobilização para a incorporação no Exército, de 27 para 25 anos, aprovada no Parlamento de Kiev, será mais um fator de tensão face à liderança de Volodymyr Zelensky. Com o Exército exausto e o inverno a atingir o pico, Zelensky enfrenta mais uma dura batalha interna. Criticado pelos seus e com o foco do Ocidente virado para Israel, não admira que o Presidente ucraniano fale cada vez mais da necessidade de se discutir a paz.