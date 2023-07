Os factos da ‘Operação Picoas’ são avassaladores. No essencial, descrevem um bando de saqueadores que tomou de assalto a outrora maior empresa portuguesa.Mas não só. Expandiram a mesma lógica para outros países onde a Altice entrou. Criaram e controlaram uma nebulosa gigantesca de novos fornecedores à Altice, mandaram no processo de decisão interna, impuseram uma espécie de ‘pizzo’, o mafioso imposto de proteção, neste caso, para quem queria continuar a trabalhar com a empresa, montaram uma engenharia societária de testas de ferro para colocar o dinheiro lá fora. Conseguiram um enriquecimento estratosférico perante a cumplicidade geral.Como se vê agora, perante o silêncio absoluto da classe política e a timidez ruidosa de alguma comunicação social, que olha mais para o balanço das receitas publicitárias do que para o retrato esmagador dos mandados de busca.Que centra o fogo nos investigadores e magistrados do MP e da AT, quando deveriam ter um pingo de consciência e olhar para si próprios e para o dano que esta gente produziu no País.