O Bloco de Esquerda (BE) enfrenta o desafio de renovação da liderança mas, no essencial, de repensar o seu projeto político. O BE evoluiu do protesto para uma sociedade tripartida de apoio ao Governo do PS que não lhe correu bem.O esforço de promover a devolução de salários, pensões e direitos compensou a falta de políticas de esquerda, coisa que, aliás, o PS prudentemente evitou. O PS nunca abraçou as propostas do BE em matéria de SNS ou habitação. E o BE ficou a meio da ponte. Partilhava os louros da recuperação do que a ‘troika’ tinha tirado mas não influenciava o PS.Mortágua tem todas as condições para liderar o BE e a renovação de um projeto de esquerda, que precisa mais de povo do que da bolha político-mediática onde tem vivido muito nos últimos anos.