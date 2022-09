A vitória dos Irmãos de Itália nas legislativas de domingo significa que pela primeira vez, desde Mussolini, um político herdeiro dos ideais fascistas chega ao topo do governo.









Caberá a Giorgia Meloni a liderança do executivo em coligação com o partido de Matteo Salvini, outro político de extrema-direita que já foi vice-primeiro-ministro. Também o camaleão Berlusconi, empresário que soube usar o seu império mediático para chegar à liderança de vários governos transalpinos , sobrevive com influência política à beira dos 86 anos, através do seu partido de matriz conservadora, o Força Itália.

Para a União Europeia, a vitória da extrema-direita, populista e com ligações a Putin é uma séria ameaça.





Com a Polónia e a Hungria, Itália será mais uma voz contra consensos básicos no seio da UE. Mas na frente económica, Itália é um poderoso vulcão: é a terceira maior economia, mas é também o Estado com o maior volume de dívida (em termos de percentagem do PIB só é ultrapassada pela Grécia).





A Europa vai ter saudades do espírito de ‘Bella Ciao’, o hino que celebrava a derrota dos fascistas no dia 25 de abril de 1945.