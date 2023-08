Simples, afável, conversador. Um homem de paz e harmonia. Assim diz quem conhece o novo patriarca de Lisboa. Predicados importantes para a tarefa exigente que a Santa Sé lhe atribuiu, mas insuficientes, por si só, para o desempenho da missão. D. Rui Valério, que ao longo dos últimos anos exerceu nas Forças Armadas, é um ilustre desconhecido, não se lhe vislumbrando nada de extraordinário, quer do ponto de vista do pensamento quer da ação, mas merece o benefício da dúvida. Com o tempo se saberá se foi a escolha certa, cabendo-lhe demonstrá-lo. Para já, joga a seu favor o facto de ter serviço numa instituição de elevado prestígio, que se distingue pelo rigor, disciplina, humanismo. Que não vacile nos valores fundamentais da Igreja e se mantenha atento e atuante aos fenómenos que os colocam em causa.









Seja como for, parece óbvio que o sucessor natural de D. Clemente seria D. Américo Aguiar, um prémio merecido para o arquiteto da JMJ. O bispo auxiliar de Lisboa era o futuro da Igreja portuguesa. Entendeu o Santo Padre requisitá-lo para Roma, embora ainda não seja oficial, para tomar conta do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que trata precisamente das Jornadas da Juventude, além de outras importantes matérias. Um reforço de peso para o Vaticano, onde Portugal está cada vez mais e melhor representado.