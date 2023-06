Berlusconi, o funambulista

Berlusconi foi cantor de cruzeiros, construtor civil, magnata dos media, dono do AC Milan, o político ocidental que mais anos ocupou o poder (conseguiu bater Andreotti), anfitrião das festas ‘bunga bunga’, um praticante exímio da velha arte circense do funambulismo, na política e na vida. Dele se tem dito que salvou a direita italiana, depois do terramoto judicial conhecido por ‘Mãos Limpas’, maxiprocesso que pulverizou a corrupta I República, nascida no pós-guerra e financiada pelos dinheiros dos CIA, do Vaticano, da loja maçónica P2, da Máfia. Pelo menos até 1992, ano do assassinato dos juízes Falcone e Borselino, também de Salvo Lima, o dono dos votos mafiosos na Sicília, que os entregava devotamente à Democracia Cristã e a Andreotti, é verdade, o sistema dos ‘velhos partidos’, também vivia do dinheiro de Provenzano e Toto Riina. Quando falhou a proteção contra os juízes, a Máfia matou os velhos aliados. Lima foi o primeiro. Berlusconi, por esse tempo, era sobretudo um empresário de Milão. Mas tinha ligações a Craxi, também à Máfia, através de Del’Utri, um dos seus pistoleiros. Foi o que lhe bastou para ser o primeiro beneficiário e mais hábil filho do Ancien Regime, graças à sua capacidade de caminhar sobre o arame, ao seu imenso dinheiro e poder mediático. Assegurou a continuidade da tragédia italiana. Noutro tempo, com outra gente e outros métodos.





