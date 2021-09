Está a terminar a comissão de serviço de Gouveia e Melo. O objetivo dos 85% com a vacinação completa será atingido nos próximos dias. Missão cumprida. A partir daqui não é com ele. Nada que nos deixe descansados, tranquilos.Os especialistas patinam, a ciência está muito longe de ser exata no domínio Covid: no grau de proteção das vacinas, na eficácia às novas variantes, na imunidade de grupo, na necessidade de uma terceira dose. A realidade muda todos os dias, o grau de incerteza no futuro é suficientemente razoável para que se consiga perceber com rigor quando e como é que isto acaba. Teoria e demagogia à parte, ninguém sabe.