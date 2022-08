Boas e más notícias da política

Se há coisa de que o Governo não se pode queixar é da execução orçamental. As receitas fiscais estão a dar boas notícias a que não correspondem o acerto político do Governo, dono de uma maioria absoluta já cheia de tiques.Com a tempestade que se aproxima, o espectro de uma séria recessão económica mundial, seria bom que o Governo não fosse um produtor de insegurança, propaganda e arrogância. Que outra coisa se poderá pensar quando a prática clientelar emerge com Fernando Medina? Ou quando uma ministra diz em cima da tragédia da serra da Estrela que o parque natural ainda ficará melhor? Quando temos uma secretária de Estado a minimizar os incêndios com recurso à ciência oculta dos algoritmos? Quando assistimos ao espúrio regresso da velha tentação de controlar a informação judicial, através do controlo da Interpol e Europol? Ou, ainda, quanto temos um ministro que ataca a seca decretando aumentos.As boas notícias do Orçamento dificilmente resistirão a tantas más notícias. E, sobretudo, tardam a chegar ao bolso das famílias, em particular das mais carenciadas e já atacadas pela crise.