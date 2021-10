Os novos radares de controlo da velocidade automobilística, a instalar durante o próximo ano, representam uma receita de 13 milhões, já inscrita no Orçamento do Estado para o ano que vem. Quanto aos valores que habitualmente estão na origem destas decisões, nada a dizer.Quem não concorda com um maior controlo da velocidade, maior responsabilidade e bom senso dos automobilistas, mesmo que seja pela via repressiva?! E quem não concorda com o objetivo de baixar a sinistralidade rodoviária? O problema não está aí.Eles vão chegar à molhada para polícias municipais, PSP e GNR, sem qualquer critério e, provavelmente, sem grande transparência na compra.E em concurso com o aumento dos limites de velocidade em zonas onde já são baixos, por exemplo de 40 km/h para 30, prometem ingredientes explosivos para uma brutal caça à multa por todos os meios. Basta um polícia zeloso…