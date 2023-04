H á uma comissão parlamentar de inquérito a decorrer para se apurar tudo o que aconteceu no escândalo da TAP, que já ultrapassa o caso da indemnização a Alexandra Reis, ou da areia para os olhos em volta do processo de privatização, que tenta esconder os erros e negociatas da nacionalização. O caso da demissão à balda e por impulso para tentar abafar o ruído que minava o Governo é outra trapalhada de dimensões bíblicas. Medina e Galamba decidiram despedir a presidente executiva e o ‘chairman’, numa tentativa de arranjar culpados para a indemnização e só depois é que se preocuparam em encontrar argumentos válidos, que a chefe de gabinete do Ministério das Infraestruturas já deitou por terra. A simples divulgação de factos relevantes, que os portugueses têm direito a saber, já levou a uma caça às bruxas no Parlamento.









Em vez de cuidar de apurar a verdade, a maioria socialista aponta o dedo à informação divulgada nos jornais que relata factos importantes para o País e para permitir aos cidadãos avaliar melhor a qualidade dos ministros a quem cabe cuidar pela defesa dos interesses do Estado e do bem comum.

Este processo contra alegadas fugas de informação é apenas uma tentativa de esconder factos muito relevantes. Que documentos teme a maioria parlamentar que sejam conhecidos dos cidadãos portugueses?