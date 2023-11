Campanha começa mal

Começou mal a campanha para as legislativas de 10 de março, dando a ideia de que ninguém estava preparado para ir às urnas ao intervalo do jogo. Montenegro diz que quer "unir o País", seja lá o que isso significa. Pedro Nuno Santos traz-nos ‘novidades’ do tipo "não teremos salários dignos sem empresas fortes e rentáveis", e José Luís Carneiro avança para "dar resposta às necessidades do País, sem retóricas inúteis nem voluntarismos inconsequentes" - como se um e outro não tivessem nada a ver com o anterior e atual Governo, foram oito anos no poder. Pelo meio, claro, o bicho-papão de que muito se falará, com o PSD a dizer que ‘não, não fará acordos com o Chega’, e o PS a insistir na estratégia que lhe deu a maioria absoluta, ‘cuidado que o André vem aí’. Se Pedro Nuno Santos vê radicalismo na IL, não é difícil imaginar o que se segue. Do PCP e Bloco de Esquerda, que andaram quatro anos de braço dado com o PS e que agora tanto criticam, já pouco ou nada se espera além das velhas receitas.

Não sei se Marcelo não estará arrependido de arrastar as eleições para março, porque passar quatro meses em campanha eleitoral, em ataques e contra-ataques, sem que se vislumbre um único projeto mobilizador, uma única ideia estimulante para o País, vai ser uma cruz, um pesadelo.

