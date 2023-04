Não é preciso ter um grande salário em Portugal para ser um grande contribuinte. Milhares de famílias que agora fazem as contas para o acerto do IRS têm mais ciente a elevada percentagem do seu rendimento que vai para os impostos. Para a maioria é um esforço hercúleo chegar com o rendimento até ao fim do mês e se fizerem as contas descobrem que pelo menos uma semana trabalharam para entregar os tributos ao Fisco. Mas uma boa parte do dinheiro que entregamos ao Estado está nos impostos indiretos, do omnipresente IVA, ao ISP que agrava nos combustíveis, até um imenso mundo de taxas de taxinhas.





A inflação tem sido amiga dos cofres fiscais, porque em cada produto o aumento de preços engorda as receitas do IVA. Por isso Portugal é um dos países da UE com maior peso do aumento da carga fiscal no PIB. A questão é que tamanho esforço das famílias e das empresas não se traduz numa resposta dos serviços do Estado. É notória a quebra da qualidade da Educação, as notícias que chegam dos serviços de saúde é de caos, a Justiça é demorada e impotente perante os ricos dos crimes de colarinho branco. Pagamos muito caro um Estado muito ineficiente, mas não há sinais de o quadro mudar nos próximos anos. Nem o resgate doloroso da troika conseguiu mudar isso há uma década. Os governos vão empurrando com a barriga e continuamos a pagar, sem capacidade de exigir um melhor retorno do nosso dinheiro.