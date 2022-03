Castigo económico

O aumento previsto do preço dos combustíveis representa um ataque à estabilidade económica das famílias, das empresas e mais uma escalada para a espiral inflacionista que vai comer uma parte significativa dos rendimentos dos portugueses.Mesmo que a inflação fique pelo cenário central apontado pelo Banco de Portugal (4%) significa que em cada mil euros de rendimento perdemos 40 euros. Mas com a continuação da guerra e os agravamentos dos preços da energia, dos bens alimentares e da pressão que se vai desencadear em toda a economia é provável que o aumento do custo de vida seja bastante superior.O facto do gasóleo já ficar mais caro do que a gasolina é um castigo acrescido para a economia, uma vez que todos os bens e produtos transportados têm como combustível de eleição o diesel.Basta ter memória para saber que os impostos justificam parte substancial do custo final. Em 2008, o petróleo chegou a estar mais caro e os combustíveis eram pelo menos 50 cêntimos mais baratos. É urgente reduzir o IVA, mas também é hora de pensar em anular outras taxas e taxinhas que tornam os combustíveis um produto de luxo.