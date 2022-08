A contratação de Sérgio Figueiredo pelo ministro Fernando Medina é, sem dúvida, um favor entre velhos amigos. A justificação é abjeta, um insulto à inteligência dos portugueses e um desperdício de recursos públicos.A única especialidade notória de Figueiredo nos últimos anos é, apenas e só, a de cavalo de cortesias, encostado a todo o tipo de poderes e figuras, como António Mexia e Sócrates, entre outros. É um moço de recados, que teve a missão de gerir a imagem de Mexia e aplanar caminhos de propaganda e vontades para que a EDP pudesse avançar com as suas barragens. Ou de montar a narrativa de Sócrates na TVI, constituindo coros televisivos sobre as penas que são muito pesadas, as provas que não são sólidas, os malandros dos jornalistas e o segredo de Justiça, o justicialismo à solta.