O Presidente da Ucrânia estará disposto a deixar cair um futuro pedido de adesão à NATO em nome da paz. Muito provavelmente, acabará por ceder na questão das autoproclamadas repúblicas pró-russas de Donetsk e Lugansk e abrir mão de alguns territórios que as forças do exército vermelho conquistaram nestes 20 dias de guerra. Também não levantará ondas relativamente à anexação da Crimeia. Ficará por resolver uma futura adesão ucraniana à UE, que Moscovo rejeita.





Veremos se Putin, aqui chegado, se dá por satisfeito neste eventual cenário - é quase certo que não, vai esticar as exigências ao máximo -, mas a abertura do chefe de Estado ucraniano é um avanço com vista ao restabelecimento da paz.