Os bombardeamentos de Putin estão a arrasar as cidades e o povo da Ucrânia, todas as leis internacionais que regulam conflitos armados e a desenhar uma séria provocação ao Ocidente, procurando uma escalada militar irresponsável.Qualquer que seja o propósito de Putin com os bombardeamentos à porta de unidades militares da NATO em território polaco, ou a acenar com o recurso a armas químicas, o resultado nunca será glorioso para os seus objetivos imperiais.Qualquer que seja a razão que o leve a bombardear hospitais, maternidades, bairros residenciais, nunca convencerá ninguém da legitimidade da sua ação. Muito menos com os argumentos que o seu ministro Lavrov já expendeu.Vladimir Putin, pelas suas ações políticas e militares, pelo seu isolamento internacional, pela forma como dirige a Rússia, com o seu grupo de ex-KGB colocado nas secretas interna e externa, na Defesa e na Economia, aproxima-se irreversivelmente daquilo que é típico de um chefe de gang, de um rei do crime organizado, nunca de um homem de Estado.