Ciclos acelerados

Ainda só passaram seis meses deste Governo de maioria absoluta, mas o desgaste do Executivo e os sucessivos casos dão a impressão de ser um Executivo há mais tempo em funções. Sucedem-se casos e polémicas que contribuem para agravar a imagem da equipa de António Costa. Em tempos de prosperidade, os portugueses tendem a desvalorizar casos como o ministro que entra no Governo sem sair da empresa, ou do empresário marido da ministra que recebe subsídios de organismos tutelados pela mulher. Porém, na frente económica as coisas pioram e isso tem custos políticos.A inflação galopante ultrapassou todas as expectativas oficiais e vai roubar-nos este ano 78 euros de poder de compra em cada mil euros de rendimento. Os juros continuarão a subir, secando mais rendimento das famílias com crédito. O pior desta crise ainda está para vir no próximo ano, em que a inflação e os juros se juntam a uma forte travagem na economia.Se as condições económicas levarem à erosão da imagem do Governo e se as sondagens indicarem que pode haver mudança do ciclo político, Marcelo ganha argumentos para usar a bomba atómica na política. O Governo não depende apenas da maioria no Parlamento para ficar até 2026.