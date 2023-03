Dois dias depois de Marcelo ter largado a bomba da ‘lei-cartaz’, para criticar o pacote de habitação, António Costa respondeu na mesma moeda. As frases que largou no Parlamento, como mísseis dirigidos ao Palácio de Belém, são o novo programa da coabitação. São as novas linhas vermelhas: Costa não vai dançar nas “tricas institucionais”; não abdica de agir no momento que entende ser o seu, e espera que outros saibam fazer o mesmo; prefere fazer do que “falar, falar, falar”.Marcelo quer evitar o rolo compressor das maiorias absolutas, também não quer ser reduzido às funções meramente simbólicas de um Presidente em segundo mandato. Mas não pode saltar daí para uma ocupação permanente do espaço político. Pelo menos, em termos que o transformem numa das principais causas da instabilidade governativa. Ou no imenso interruptor que apaga a luz que a oposição deveria ter.