Coerência sempre

A Assembleia da República decidiu manter, em pleno estado de emergência, as comemorações do 25 de Abril nos moldes tradicionais com uma redução do número de deputados e de individualidades convidadas. Com tais limitações, a insistência no ritual poderia ser uma decisão pacífica, mas não é. E não o é só porque o Parlamento tem dado um péssimo exemplo em matéria de conduta social, desrespeitando normas impostas aos cidadãos. Já vimos a saída forçada de deputados a mais no hemiciclo e já assistimos a intervenções sem higienização do palanque entre oradores. É certo que se entende o valor simbólico de alguns cerimoniais da nossa vida comum e o peso da simbologia enquanto fator de enriquecimento da prática democrática. Mas é preciso também compreender a complexidade da vida social, especialmente nestes momentos únicos que vivemos. Abrir uma exceção para a celebração da data que nos devolveu a democracia e não o fazer para o necessário e urgente regresso à vida – com óbvios cuidados - de tantos setores da economia é confundir o real e o simbólico. E um não pode ser subjugado pelo outro. A nossa democracia deveria estar suficientemente madura para perceber isto.

Ver comentários