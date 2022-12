Os portugueses preparam as festas e a entrada no novo ano divididos entre o consumo e a sobriedade que a incerteza do ano vindouro aconselha. O Natal e o Ano Novo não vão ser travados pela espiral diabólica da inflação. Festa é festa e no meio da escuridão é preciso alguma luz que anime a caminhada difícil que nos espera em 2023. Depois desse lapso consumista das celebrações natalícias, ainda que contidas, porém, virá o inevitável apertar do cinto.E é bom que todos tenhamos consciência que os salários vão continuar a ser comidos pela pressão inflacionista. Que percebamos o inexorável ataque aos mais carenciados que ela representa. Que os aumentos, no público e no privado, não vão colmatar as perdas. Que os juros da prestação da casa serão um garrote brutal sobre as famílias. Que a fatura da energia vai continuar a subir e a habitação para todos continuará a ser letra morta na Constituição.