Nota Editorial

No segredo dos gabinetes de uma empresa pública que nos custou uma injeção suplementar de 3,2 mil milhões, o conflito entre a presidente executiva e outra administradora acabou com uma saída dourada de meio milhão de euros e mais algumas regalias, com o aval do ministro Pedro Nuno Santos, que acompanhava a gestão daquela empresa como se fosse ele o verdadeiro ‘chairman’.Nenhum dos governantes que soube do caso achou a solução escandalosa, com a gestora demitida a ter um lugar de compensação em outra empresa pública tutelada pelo mesmo ministro. Mas cerca de 9 meses depois da rescisão com a TAP é convidada para a Secretaria de Estado do Tesouro e a indemnização passou a ser um escândalo político, após o conhecimento da notícia revelada pelo Correio da Manhã. Fica a dúvida sobre quantos gestores anónimos e mais discretos, como seria Alexandra se não fosse para o Governo, receberam ‘paraquedas dourados’, num segredo tão bem guardado que não chegou aos jornais.Medina resolveu a questão com uma decisão radical, tentando colocar termo numa polémica em que ele próprio pode sair prejudicado. Mas a forma como decidiu coloca em causa a segurança jurídica dos contratos em Portugal e a imagem do Estado de Direito. A confiança na Justiça e nas instituições é fundamental para qualquer país.