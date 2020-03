Contágio económico

Os mercados financeiros mundiais viveram ontem uma segunda-feira negra. O medo do vírus conjugado com a decisão da Arábia Saudita em baixar o preço do petróleo, num braço de ferro geopolítico com a Rússia, que também debilitará o Irão, colapsou as Bolsas.Num mundo que ainda depende do petróleo, a baixa de preço da matéria-prima seria, em tempos normais, uma boa notícia. Os combustíveis e a energia ficam mais baratos.O problema é que a economia depende das expectativas. E pouco adianta as empresas terem custos mais baratos se não têm mercados para vender os produtos.O vírus que começou na China já tinha um impacto brutal. As pessoas desistiram de viagens, as empresas cancelaram eventos, e o encerramento de fábricas na China provocou um travão global. Mas a histeria dos mercados financeiros tende a agravar a fatura económica. O mundo está mesmo perigoso.