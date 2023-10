Contas certas para eleições

António Costa e o PS vão chegar ao início de um novo ciclo eleitoral a viver num quadro de esquizofrenia política. Por um lado, multiplicam-se as notícias do caos na saúde, na educação e em outras áreas. Em condições normais, um Governo e um primeiro-ministro submetidos a tamanho desgaste deveriam estar em queda livre nas sondagens. Não só isso não acontece como cresce a ideia de que o PSD não está a lucrar com a alegada erosão socialista. Quando um senador como Marques Mendes diz que o PSD tem boas propostas mas persiste um grave problema de comunicação, significa que a convicção generalizada nas hostes é a de que Montenegro pode não chegar lá. O líder do PSD continua a partir de um ponto demasiado baixo e, na verdade, as condições são desiguais. O Orçamento do Estado que aí vem, por exemplo, pode ser um poderoso instrumento, não de equidade social e boa condução do País, mas de afinada gestão eleitoral do ciclo político. Prepara o terreno para as europeias e antecipa alguma lógica distributiva para 2025, ano de autárquicas. O PS não costuma falhar nisso e Fernando Medina tem sido exímio nas contas. Resta saber se o Diabo chegará a tempo de salvar Montenegro. Ou mesmo se alguma vez chegará.

