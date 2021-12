Corrupção e discursos

No Dia Internacional de Combate à Corrupção, o regime celebrou as medidas e os reforços de meios. Foi numa conferência da sede PJ, com discursos e números otimistas.A sociedade civil, pelo seu lado, reuniu-se nas Caldas da Rainha e mostrou como é essencial haver um discurso alternativo e de pressão social. O regime – do Governo, ao Ministério Público e polícia – mostrou natural propensão para a autossatisfação.Tanto a polícia como o MP bateram no fundo e perderam uma década no combate a este crime. Qualquer reforço de meios seria sempre uma inegável melhoria. Na PJ, anuncia-se uma revolução (espera-se) com os meios que aí vêm. Seria impensável que, com tanta gente, a PJ não regressasse a uma posição central na luta contra este crime, que tem vindo progressivamente a perder.Sem nunca deixar de ter em conta que o diagnóstico certo também está do lado dos que acham a estratégia de combate à corrupção pouco ambiciosa, apesar de positiva. Basta lembrar, como disse Joana Marques Vidal, que o regime de responsabilidade das instituições públicas em matéria de finanças partidárias, incompatibilidades, impedimentos e conflitos de interesses, permanece intocado desde 2012.