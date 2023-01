Enquanto o Governo procura resistir aos casos que abalam a sua credibilidade, a Polícia Judiciária mostra serviço. E mostra como é possível investigar a corrupção sem grandes delongas.A PJ do Porto, no caso, prova que é possível investigar o crime económico com os mesmos instrumentos que usa na luta contra o tráfico de droga. A corrupção em Espinho, que atinge PS e PSD foi investigada em tempo real, com escutas, vigilâncias e todos os meios de recolha de prova possíveis e legais, evitando uma caminhada paquidérmica pelas habituais resmas de papel.Não conseguiu, por isso, ver realçada a forte dotação de meios que tem feito à PJ, salvando-a da asfixia. Não a usou, sequer, em sua defesa. Um forte sinal dos tempos difíceis que Costa atravessa.