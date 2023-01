As suspeitas de corrupção expressas na investigação à Câmara de Espinho e que abalam o Ministério da Defesa exprimem dois dos principais problemas da vida política e das instituições. Se Espinho é um caso flagrante de violação das regras do urbanismo, já a Defesa e as obras do Hospital Militar mostram como a contratação pública se transformou num cancro.Paradoxalmente, urbanismo e contratação pública são duas áreas que têm merecido intensa atividade legislativa, tanto no plano administrativo como penal. Pelo menos, nos últimos vinte anos. No entanto, nenhuma dessa intensa e reiterada atividade legiferante tem sido no sentido de clarificar e aperfeiçoas as leis de cada um daqueles sectores.