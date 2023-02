A corrupção é endémica em Portugal e está enraizada. A acusação do Ministério Público a Davide Amado, um ilustre desconhecido da maioria dos portugueses, mas que é presidente da junta de freguesia de Alcântara e que até esta semana era líder da concelhia do PS, por participação económica em negócio e abuso de poder, num esquema de viciação de contratos por ajuste direto em contratos com a Santa Casa de Lisboa, que terá prejudicado a Misericórdia em mais de 1 milhão de euros, é mais um caso ilustrativo. Neste processo, entre os arguidos também está Helena Lopes da Costa, antiga vereadora do PSD na capital, que assumia o cargo de vogal da mesa da Santa Casa.





Este caso de suspeitas de corrupção à moda do bloco central, em que se faz batota com empresas-fantasmas para formalmente cumprir a lei, é o pão nosso de cada dia nas instituições públicas em Portugal. O Estado e os organismos públicos estão a ser capturados por pequenos grupos que simulam a legalidade e enriquecem, de forma pornográfica, à conta do erário público. Esta corrupção que faz alguns milionários empobrece o País, porque favorece os esquemas mais manhosos. É um jogo viciado que nos prejudica a todos e enriquece alguns.