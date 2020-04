Costa passa no exame

Qualquer decisão tomada para resolver o problema do regresso à escola seria sempre o mal menor.Com o ano letivo 2019/2020 comprometido, restava a António Costa descobrir a tábua de salvação para conduzir os alunos a terra firme. Conseguiu-o. Sem desprezar os perigos da pandemia, mas percebendo, ao contrário de outros, que o País não pode parar, o primeiro-ministro lá encontrou o caminho de volta aos livros, ainda que a ‘maré Covid’ ameace a cada passo um golpe de mar.A concordância da Fenprof com a generalidade das medidas ontem anunciadas, é um sinal de que o canal era mesmo estreito e não havia muito por onde escolher.Desde o início da tempestade viral, que António Costa tem revelado capacidade para aguentar o barco. É certo que já meteu água, nomeadamente na abertura dos portões das cadeias a dois mil reclusos, onde temos fundadas razões para temer o pior.Mas, de um modo geral, tem prevalecido o bom senso e a ponderação, atuando de acordo com as circunstâncias, que mudam de dia para dia.Na questão do regresso às aulas, o primeiro-ministro passou no exame com excelente nota. Uma lição.