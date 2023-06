Costa vai à bola com Orbán

O futebol é mesmo muito mais do que apenas um jogo e por vezes o que está à volta chega a ser mais importante do que o que acontece no relvado. Que o diga António Costa, adepto benfiquista, mas sem parecer particularmente fanático, que aproveitou uma paragem da viagem entre Lisboa e a Moldávia para ir ver a final da Liga Europa entre o Sevilha e a Roma, de José Mourinho. O primeiro-ministro terá dito ao Presidente da República que foi dar um abraço ao treinador português, mas a notícia não é essa. Nessa noite em Budapeste foi Viktor Orbán, o líder ultraconservador da Hungria, criticado na União Europeia por ameaçar princípios fundamentais do Estado democrático, que acompanhou o governante português. Nos camarotes do Puskás Arena, António Costa estava verdadeiramente em campanha eleitoral para o cargo de presidente do Conselho Europeu. A chegar aos 8 anos de Governo, com um desgaste extremo, apesar de ter conquistado maioria absoluta em 2022, com um elenco governativo pouco mais do que medíocre, é natural, tal como aconteceu a Durão Barroso em 2004, que Costa se sinta seduzido por uma carreira mais bem remunerada e com menos pressão na Europa.



Mas não deixa de ser estranho que um político que por cá diaboliza o partido de André Ventura e usa a ameaça da extrema-direita para travar o PSD, vá à bola na Europa com um governante ainda mais ultraconservador e iliberal do que o chefe do Chega.

Ver comentários