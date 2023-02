O BCE aumentou ontem os juros em 0,5% e já sinalizou nova subida para março, o que significa que o preço do dinheiro na Europa terá a maior subida desde que há moeda única. As famílias com crédito à habitação já notaram o agravamento das taxas, porque diariamente a Euribor, o principal indexante dos empréstimos, consecutivamente bate recordes dos últimos 14 anos.









Há um ano, as taxas Euribor ainda estavam em valores negativos e ontem a taxa no prazo de seis meses já ultrapassava os 3%. É provável que em março atinjam os 3,5%, o que significa que quem há um ano apenas pagava o ‘spread’ e só entregava perto de 1% de juros ao banco irá nos próximos meses vai pagar quatro vezes mais.

E é provável que nos próximos anos os juros não voltem a baixar, pelo que temos de nos habituar a um tempo em que o dinheiro que pedimos emprestado ao banco custa mais dinheiro. Como dizia ontem um banqueiro, acabou o “bar aberto do crédito”.