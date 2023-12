Crime de esquecimento

A perícia médica diz que Ricardo Espírito Santo Salgado tem a doença de alzheimer, mas quem corre o risco de sofrer de esquecimento é a justiça que eterniza os processos de crime de colarinho branco.É simplesmente incompreensível que o descalabro do maior império privado português, ocorrido em 2014, há mais de 9 anos, ainda não tenha sido julgado na Justiça. Passado tanto tempo, o julgamento da tragédia do Banco Espírito Santo (BES) que tanto custou à economia portuguesa e aos contribuintes já perdeu arguidos e potenciais testemunhas importantes. Em vez de um ato de justiça com consequência pode tornar-se um exercício de arqueologia forense.Ricardo Salgado não era simplesmente mais um banqueiro, era o que tinha mais influência política, quer em governos de direita, quer em executivos do PS. Até enfrentar o chumbo de Pedro Passos Coelho, que corajosamente não se submeteu à vontade do até então dono disto tudo, Ricardo Salgado era a pessoa mais poderosa, com empregados privativos no governo da Nação. Mas para desgraça deste País um grupo tão importante, de uma longa dinastia financeira, era gerido pior do que uma mercearia. Um gigante com pés de barro, que caiu por soberba e negligência, com muitos crimes financeiros à mistura.