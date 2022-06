O número de mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica devia envergonhar todo o País. É um padrão que se repete demasiadas vezes. Homens ciumentos que tratam as companheiras como se fossem propriedade sua acabam por desgraçar a própria vida ao matar a pessoa que já amaram.









Em quase todos os homicídios há a clássica história do “não és minha, não és de ninguém”.

Há muito a fazer pela educação cívica deste País. A começar na escola, onde estes assuntos deviam ser discutidos para que no futuro estes crimes não se repitam. Mas o Estado também deve ter um papel preventivo, com campanhas fortes contra estes crimes.





Na história da maioria das mulheres assassinadas há também a omissão do auxílio das entidades competentes. As forças policiais e as autoridades de justiça têm falhado na prevenção. Quantas morreram às mãos dos companheiros depois de terem feito queixa.





É preciso mudar os quadros culturais nas relações entre homens e mulheres, mas isso leva tempo. Entretanto, é fundamental que haja uma rede de apoio às vítimas que previna estes crimes bárbaros.