Dar o dedo a Zelensky

Durante semanas a fio o Presidente da Ucrânia reclamou dos amigos ocidentais o envio para o país de tanques de guerra, nomeadamente Leopard 2, M1 Abrams e Challenger 2, como condição para travar o avanço russo a leste.A insistência foi bem-sucedida e vários países – Portugal incluído – acederam ao apelo de Volodymyr Zelensky e a operação "velocidade e volume" está em movimento. Por muita que seja a "velocidade" de envio dos tanques e treino militar e o "volume" (pelo menos 100 blindados) seja satisfatório, demorará algum tempo até que o armamento esteja operacional no terreno.Zelensky sabe-o e é por isso que mal os aliados lhe deram um dedo já o Presidente ucraniano estava a exigir o braço. Pedir ao Ocidente o fornecimento de caças e mísseis de longo alcance no dia em que recebe a promessa de envio de tanques é uma chantagem inqualificável por parte do poder em Kiev.E é, sobretudo, uma afronta leviana que levará Moscovo a responder com novos ataques – como os verificados ontem – que vão continuar a matar e a destruir infraestruturas básicas que infernizam a vida no inverno. E legitima a questão: O que vai pedir Zelensky a seguir?