A maioria absoluta requentada e o primeiro-ministro cansado mostraram quarta-feira, no Parlamento, que a velha tensão entre a realidade e a perceção vai acompanhar-nos mais algum tempo neste ciclo político. Foi um António Costa muito preparado, enérgico, com propostas, discutíveis, é certo, mas propostas, e umas deixas assassinas para o Palácio de Belém que vimos.Costa mostrou que a bola está do seu lado. Sobretudo, ficou claro que à maioria aritmética da direita nas sondagens não corresponde uma solução política. Mostrou que não está disposto a ceder num cenário de coabitação com Marcelo, em que este queira colocar-se acima das políticas do Governo. Os recados foram evidentes, marcando um tempo novo na relação entre os dois, depois do episódio da ‘lei-cartaz’, em matéria de habitação. Costa saiu reforçado e neste quadro político torna-se cada dia mais importante olhar para o PSD.De Costa a Montenegro, paira, afinal, uma imensidão de dúvidas sobre o líder do PSD.