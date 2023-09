"Fez-se justiça mas Rui Pinto também merece uma nova oportunidade", por Eduardo Dâmaso

O tribunal considerou ontem que o pirata informático Rui Pinto espiou meio mundo mas que, em parte, a amnistia papal o beneficia. Espiou clubes, futebolistas, advogados, empresários, magistrados, instituições, jornalistas e órgãos de comunicação social. Com base na informação roubada e associado ao advogado Aníbal Pinto, tentou extorquir perto de um milhão de euros à Doyen. Aí, não funcionou a amnistia.É certo que Rui Pinto também desenvolveu formas de defesa do interesse público. Denunciou crimes da cleptocracia angolana e de vampiros instalados no negócio do futebol. Mas uma sociedade democrática não pode entregar a administração da justiça a uma lógica de vigilantes e heróis da Marvel. No dia em que o fizer estará a caminhar para o seu próprio fim. Por isso, as condenações de Rui Pinto e do advogado Aníbal Pinto, com penas suspensas, dão uma resposta juridicamente segura, proporcional e adequada a todos os que clamavam por justiça. De outro modo, no caso de Rui Pinto, em particular, a sentença inscreve-se na tradição ressocializadora da doutrina penal portuguesa. Fez bem o tribunal.Rui Pinto merece uma oportunidade e também não pode ser vítima de um Ministério Público que busca lavar a sua honra por ter desvalorizado este caso de forma inadmissível na sua origem.