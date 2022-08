A demissão de Marta Temido era previsível e confirmou, não tanto os problemas do Serviço Nacional de Saúde, mas que o Governo e o primeiro-ministro enfrentam um desnorte incompreensível. Os problemas do SNS existem há demasiados anos e não vão desaparecer por magia.Quem vier para o lugar de Temido vai enfrentar as mesmas questões de sempre. Qual deve ser a sua dimensão? De que modo se financia? Que modelo de gestão, carreiras, salários e incentivos deve ter? Que fiscalização deve o Estado fazer sobre os seus próprios serviços ou sobre o que contratualiza com privados? Como evitar uma dependência excessiva dos mecanismos opacos do trabalho temporário? Tudo isso é o adquirido do lado dos problemas.