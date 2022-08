Daria Dugina, a mulher de 30 anos que morreu na explosão do todo-o-terreno que a transportava nos arredores de Moscovo, não é só a filha de Alexander Dugin, o ideólogo do Presidente russo, atributo que lhe valeu o epíteto de ‘Rasputin de Putin’.Dugina, jornalista e politóloga, é uma fervorosa apoiante do pai, o homem que defende o ‘eurasianismo’, a criação de uma superpotência conservadora, que agregue a Rússia e as antigas repúblicas soviéticas, mesmo contra a vontade destas. Esta ameaça parece-lhe familiar? A confirmar-se a teoria de atentado, subsiste uma dúvida: quem seria o alvo? Daria ou Alexander? Com elevada probabilidade, o objetivo desta ação cirúrgica seria Dugin que, à última hora, trocou de viatura e seguia na retaguarda do Land Cruiser da filha.