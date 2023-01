Um partido que tem um vice-presidente do grupo parlamentar a braços com um pedido de levantamento da imunidade vê atingida, nem que seja ao de leve, a sua liberdade e capacidade de fazer oposição. Mas um partido em que esse mesmo ‘vice’ é um dos pilares da liderança fica mesmo em maus lençóis para poder fazer política de cabeça erguida.Por muito que lhe custe, Luís Montenegro tem poucas condições para não retirar ilações deste caso emergente. Joaquim Pinto Moreira foi seu sócio no escritório de advocacia e manteve relações contratuais com uma câmara na qual foi presidente. Está a ser investigado num caso de contornos muito graves, com suspeitas de corrupção a pairar sobre os alvos deste processo. Se o PSD critica – e bem – António Costa pela sua forma de eliminar o juízo de censura e responsabilidade política, com o jargão do que à justiça compete, então, aqui, não há outra leitura.