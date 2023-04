Desastre aéreo atinge governo

A novela da TAP é um verdadeiro desastre para o governo. Desde que odivulgou a indemnização à então secretária de Estado do Tesouro e ex-administradora da companhia nacionalizada que o executivo se enreda numa teia tenebrosa e as tentativas de emenda traduzem-se em erros absurdos.Medina e Galamba tentaram acabar com a polémica e anunciaram o despedimento da presidente e do chairman.A forma como correu o processo fez transparecer a ideia que a solução radical assumida pelo ministro das Finanças era uma tentativa de lavar as mãos de um assunto que o podia atingir.Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja foram transformados em bodes expiatórios de um processo em que o governo tinha a maior quota de responsabilidade.Pedro Nuno Santos e o seu secretário de Estado que tutelavam a empresa como uma repartição privativa são os maiores responsáveis pelo escândalo. Já se demitiram, mas a mancha não desaparece.O desenvolvimento do processo e as audições do parlamento estão a levar o desvario do executivo para outro patamar, acima do nível do absurdo.Sobre os alegados pareceres há ministros que mentiram ao País. Ou foi a ministra da Presidência e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares que mentiram ou foi o ministro das Finanças que fez declarações falsas.E estes não são vulgares ministros, são o núcleo duro do governo e delfins de Costa. Neste escândalo, pior parece sempre possível.