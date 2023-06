Marcelo Rebelo de Sousa diz que não dissolveu o Parlamento porque o povo não quer eleições antecipadas. Mesmo com ramos mortos e árvores sem dar fruto, os portugueses, garante o Presidente, querem que o poder socialista continue absoluto. Não tenho a mesma certeza, mas vamos admitir que sim, que as sondagens estão cheias de razão.Vamos admitir que os utentes da saúde, os professores, os polícias, os funcionários judiciais, os trabalhadores da CP, da Transtejo, os reformados, os pensionistas, os dois milhões que vivem na pobreza, os recém-licenciados, estão todos satisfeitos com o Governo de António Costa e não querem mudar. Das duas uma: ou somos um povo masoquista, o que não acredito de todo, ou já desistimos, tocados pela descrença e pela indiferença. Ou, como diz o povo, ‘são todos iguais, mudar para quê’.