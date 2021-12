É sempre de saudar quando um tribunal ou o seu órgão de gestão, o Conselho Superior da Magistratura, não olha a horas para funcionar. Em democracia, claro, porque em ditadura esta questão das horas é mais complicada. Não é escrutinável por poderes externos ao imperador de serviço.Assim fez o juiz-conselheiro José Sousa Lameira, vice-presidente do CSM, que decidiu às 17h56m24s do passado domingo, ainda em plena quadra natalícia, alterar as regras de distribuição dos processos do juiz Ivo Rosa no novo ‘Ticão’.Do universo inicial de três juízes, como tinha decidido antes, o conselheiro José Lameira alargou para sete juízes. É certo que algumas vozes mais malévolas viram logo neste despacho invulgar uma forma de fazer com que o processo da EDP saísse da titularidade do malvado juiz Carlos Alexandre.Não será essa a intenção do conselheiro mas, a poucos dias de entrada em funcionamento do novo tribunal, parece um pouco bizarro que o CSM sinta necessidade de utilizar poderes excecionais de distribuição. Com a confusão que já rodeia a distribuição de processos, acrescenta suspeição. Inadequado para um órgão de cúpula do poder judicial.