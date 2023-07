Uma investigação da ‘Sábado’, publicada em março de 2021, mostrou como o património imobiliário do Fundo de Pensões da PT e da antiga Marconi foi vendido num quadro de negócio simulado entre vendedores e compradores. Evidenciando fortes suspeitas de fraude fiscal qualificada e corrupção no setor privado. Quatro prédios, incluindo o antigo edifício do Sapo, em Lisboa, foram vendidos por 15 milhões de euros, quando já tinham um valor de mercado na ordem das dezenas de milhões. Mas não só. Os indícios de negócios simulados estavam também em algumas ‘minudências’, como a alienação de carros da frota de ‘leasing’ ou de lojas da Meo. Em certa medida, uma parte do património da velha PT foi vendida a pataco, mas a alguém de dentro da própria empresa que fez mais-valias milionárias na revenda. Um retrato devastador do saque em curso naquela que foi a maior empresa portuguesa. Que o Governo de Sócrates e o banqueiro Ricardo Salgado, diga-se, desnataram até à exaustão, permitindo a entrada triunfal da Altice na empresa. Bem como de uma vasta nebulosa de negócios e facilitadores que estendem a sua influência ao mundo da política e do futebol. Afinal, todo um filme sobre os despojos de uma época, que mostram a indigência a que chegou uma boa parte da vida pública deste País.