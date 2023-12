As cúpulas militares e de inteligência de Israel terão sido informadas, há um ano, dos preparativos de uma operação em larga escala pelo Hamas, muito idêntica, no essencial, à desencadeada pelos radicais islamitas a 7 de outubro. Ao longo de 40 páginas, deu-se conta dos detalhes da previsível ação: aumento e treino de milícias, sistema de vigilância israelita neutralizado por drones, invasão através da barreira metálica que divide o Negev de Gaza, incursões por parapente e motas numa ofensiva feita a coberto de uma barragem de artilharia. A descrição, por certo, soa-lhe familiar... A investigação do ‘New York Times’, que revelou os preparativos da operação ‘Muro de Jericó’, indica que o Hamas também tinha inventariado a localização e efetivo das Forças de Defesa de Israel na zona. A movimentação dos radicais palestinianos deveria ter feito soar os alarmes em Telavive, mas a sobranceria israelita optou por ignorá-la. Escreve o diário nova-iorquino que os membros da hierarquia militar preferiram rir-se do plano já que, diziam, estaria acima das reais capacidades do Hamas. Mais de 13 mil mortos depois (12 300 na Palestina e 1200 em Israel) e com 150 reféns ainda em Gaza, os israelitas não têm rigorosamente nenhum motivo para rir e os palestinianos ainda menos. Mais cedo ou mais tarde, na rua ou nas urnas, Benjamin Netanyahu será punido pela sua mortífera displicência.