Dois documentos, de ontem, para analisar a ‘crise da Justiça’ que aí vai, na boca de ilustres desinteressados, como Rui Rio, Ferro Rodrigues, Ana Catarina Mendes ou Santos Silva. Confirma-se pelo comunicado (finalmente) da procuradora-geral que os 21 dias de detenção são por conta do juiz de instrução.Percebe-se, também, que funcionou a avaliação dos indícios, com cinco juízes de instrução a validar o que lhes foi apresentado e as diligências necessárias. Antes, claro, de o processo chegar às mãos do juiz Jorge Melo.É um critério pouco exigente, que não admite a prova indiciária. Não admite, sequer, a indiciação mais fumegante, como a discrepância entre rendimentos declarados por Pedro Calado e os valores muito maiores efetivamente recebidos nas suas contas, que olimpicamente ignorou. Enfim, se querem entreter-se com a ‘crise da Justiça’, podem fazê-lo, mas, já agora, procurem alguma objetividade argumentativa.