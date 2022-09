A política do dinheiro gratuito, com juros negativos, após a crise de 2008, foi um alívio para as famílias mas provocou problemas estruturais que, agora, nos enfraquecem no combate à inflação. Disparou o endividamento do País e das famílias, habituando-nos a padrões de consumo não sustentáveis em tempos de uma crise radical, como a que estamos a viver.Com a brutal subida dos juros pelo BCE, caminho escolhido para combater a inflação, ficam mais expostas as fragilidades de uma sociedade onde ainda persistem largas bolsas de pobreza, de uma economia excessivamente subsidiada, de desigualdades cada vez mais abissais.A ideia muito corrente de que ‘Portugal está na moda’, glosada por gurus da comunicação e da publicidade, sobretudo por ter um turismo e um imobiliário a viver em franca euforia, convive com uma classe média enfraquecida pelos salários baixos, com dois milhões de portugueses a não conseguirem sair do limiar da pobreza. Este país real, que vive fora dessa bolha das modas, enfrenta agora os desafios da carestia de vida. Está a sair das férias e a cair na realidade. Que será dura para muitos, nos próximos anos.