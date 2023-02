Direita à frente sem alternativa

Obarómetro da Intercampos para opublicado nesta edição, deixa duas ideias fortes: o bloco mais à direita cresce e ultrapassa a esquerda, mas a exigência de estabilidade prevalece, apesar de algum descontentamento larvar. Pode-se pensar que será, portanto, algo distante o cenário de eleições legislativas antecipadas, após as europeias. Daqui até lá, porém, há uma imensidão de tempo político a correr.A volatilidade é hoje uma ideia central da política, mesmo em tempos de maioria absoluta, mas, na verdade, a exigência de estabilidade significa que os eleitores não querem viver em sobressalto político, ainda que não estejam dispostos a aceitar tudo. Neste contexto, a construção de uma alternativa ao PS tem um carril claro, o diálogo à direita, mas um destino incerto. O PSD não cresce significativamente e, pior, vê subir o Chega na sua sombra.A liderança de Luís Montenegro começa a ser cercada por uma tenaz, que tem o PS de um lado e o Chega do outro. Por muito que a vida possa correr mal ao governo em algumas frentes, o que nem é verdade na economia, o que se vai discutir nos próximos meses é a relação política - ou falta dela - com o Chega. Tempos complicados para Montenegro.